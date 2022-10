De Napoli: “Speriamo di poter tornare a vincere lo Scudetto. Ecco chi mi ricorda Anguissa”

Nando De Napoli, ex calciatore azzurro e vincitore dello scudetto in maglia azzurra ha parlato del Napoli e della speranza Scudetto. Ha poi parlato di Anguissa, che gli ricorda Desailly, parlato benissimo di Kim, per poi lasciarsi a delle parole per Maradona. Questo quanto affermato: “32 anni dall’ultimo scudetto vinto sono davvero tanti. Da tempo si dice che gli azzurri possono vincere, ma non ci sono ancora riusciti. Questa volta speriamo sia quella buona. Anguissa mi ricorda molto Desailly. Kim è un giocatore e lottatore incredibile, la sua concentrazione non cala mai, neanche quando il risultato è ormai acquisito. Diego lo ricordo più come uomo che come calciatore, spero di poter andare presto in Argentina per rendergli omaggio”.