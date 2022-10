De Maggio: “Ieri ho incontrato due giocatori del Napoli, ecco cosa è successo”

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli ha parlato nel corso di Radio Goal di un incontro nella serata di ieri con due calciatori azzurri. Queste le sue parole, e ciò che è successo: “Ieri ero in strada, e davanti a me ad un certo punto in Via Filangieri, sono comparsi due calciatori azzurri. Ho notato grande serenità in tutto l’ambiente, non come in passato, c’è stata molta correttezza anche dei tifosi. Ho visto Lozano con l’intera famiglia e anche il norvegese Ostigard. I due mentre passeggiavano sono stati fermati dai tifosi, ma hanno tranquillamente scattato foto e firmato autografi, sempre col sorriso. Il clima intorno alla squadra è dei migliori, e i calciatori sono contenti di ricevere questo affetto. Un gran bel vedere quello di questa squadra di ragazzi perbene”.