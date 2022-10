Corbo: “Spalletti e il suo dilemma, il Napoli ha una panchina di lusso”

Il Napoli in questo inizio stagione ha mostrato di avere un rosa bella profonda, lo testimonia il fatto che qualsiasi calciatore riesca ad essere indispensabile. Al riguardo, Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni su La Repubblica:

“Nella sfida con il Sassuolo, Luciano Spalletti deve risolvere il suo dilemma. Chi scenderà in campo? Probabile che ritenti l’innesto di Osimhen e Kvaratskhelia. E pensare che in una Italia che non va ai Mondiali, c’è un italiana con il lusso di lasciar fuori all’inizio Raspadori e Simeone“.