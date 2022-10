L’argentino fuoriclasse Angel Di Maria potrebbe aver già concluso la sua breve e nemmeno troppo intensa avventura in Italia. L’attaccante ha già parlato con Andrea Agnelli, comunicandogli la sua decisione di non prolungare il contratto, che scadrà la prossima estate. Il sudamericano, come riporta il portale TuttoJuve, ha intenzione di tornare in patria. Il suo obiettivo è quello di concludere la sua fantastica carriera nel club in cui è iniziata: il Rosario Central.