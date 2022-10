Chiariello: “Non era mai accaduto prima, ecco come il Liverpool può superare il Napoli”

Il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare del cammino del Napoli in Champions.

Di seguito le sue parole: “L’altra sera pochi hanno colto l’importanza del gol di Ostigard. Questo Napoli trionfalmente arrivato alla quinta vittoria consecutiva in Champions, mai accaduto prima, 12° vittoria consecutiva con il Napoli di Maradona che si fermò a 11 vittorie consecutive, 100° gol in Champions, 2,86 gol di media a partita, Simeone che fa 4 gol in 4 partite, unico argentino come il papà. Hanno staccato un ticket per gli ottavi come prima del girone Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid, ma non ancora il PSG che potrebbe finire secondo“.

“Il Liverpool, per arrivare primo nel girone deve batterci con 3 gol di scarto per pareggiarci, basterà? Il Napoli pur perdendo con 3 gol di scarto ha una differenza reti di 13 a 12 ed è lo stesso prima, vale a dire che il Liverpool deve per forza batterci con 4 gol e non ci sarebbero conti da fare, è l’unica via che ha“.

“Qualora dovessimo perdere possiamo farlo a testa alta, anche per battere il rischio statistico della 13° vittoria contro il Sassuolo. Lo dice anche Spalletti che se si vince una partita, la successiva diventa sempre più difficile“.