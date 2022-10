Buscaglia: “Il leader del Napoli è Spalletti. Kim sembra dentro questo gruppo dalla nascita. Col Sassuolo credo giocherà Osimhen”

Riccardo Buscaglia, telecronista di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“In pochissimi si aspettavano questo Napoli, ero convinto che questo Napoli avrebbe pagato l’assenza dei riferimenti storici e che l’avvio di un nuovo percorso avrebbe richiesto più tempo. Il leader si chiama Luciano Spalletti. In questo gruppo è difficile tirarne fuori uno, si può parlare di Zielinski che in termini di peso in campo è cresciuto tantissimo. Non mi sorprende la fine del percorso fatta in Estate quanto l’avvio di un Napoli ingiocabile. Kim è sorprendente, lavorando bene con acume calcistico si possono acquistare giocatori e valorizzarli dandoli in mano a un grande allenatore come Spalletti. Sostituire Koulibaly sembrava impossibile, serve grande intelligenza calcistica e tattica, ma Kim sembra dentro a questo gruppo dalla sua nascita. Il Napoli ha tre centravanti diversi ma uno più forte dell’altro, il Sassuolo andrà a fare la partita ovunque prendendosi i soliti rischi anche se è pericoloso. Sarei sorpreso nel vedere Dionisi mettere il pullman davanti alla porta. Credo giocherà Osimhen, anche se è difficile tenere fuori Raspadori contro il suo passato”.

“L’avversario più ostico per il Napoli è il Milan, ci sono solo tre punti di distanza dovuti allo scontro diretto. I rossoneri sono anche più tranquilli dopo la vittoria dello scorso anno. Escludere l’Inter è impossibile, tra le grandi attardate ha più possibilità di rientrare. Il più grande avversario del Napoli è se stesso, quando arriveranno due pareggi bisognerà vedere se ha fatto il grande salto di qualità. Lo scudetto si vince non andando in panico nei momenti difficili. Vedo il Napoli sul pezzo, però sono incuriosito nel capire come reagirà a un momento di calo. Il Napoli in Champions deve andare a godersela come sta facendo ad oggi, non ha il peso del risultato come altre squadre. In questo momento fa paura, basta leggere i siti stranieri che ne parlano. A Marzo cambiano molte cose, ma non deve perdere questa faccia tosta da rompere le scatole a tutti”.