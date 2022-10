Bisoli elogia Spalletti: “E’ un top allenatore, spero che il Napoli vinca”

L’adoperato di Luciano Spalletti di certo non passa inosservato, attualmente ha portato il suo Napoli in vetta a 29 punti in Serie A e 15 punti in Champions League. Creando un grande gruppo e una squadra consapevole delle proprie forze.

Al riguardo, l’allenatore del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli ha rilasciato alcune dichiarazioni su Il Corriere dello Sport: “Tra i migliori allenatori del campionato, ora è facile scegliere il tecnico degli azzurri. Ma, c’è da dire che come calciatore era da Serie C, da allenatore è un top player. Le sue squadre sa come farle rendere e le fa giocare a memoria. Spero che il club campano, vinca, lo merita“.