Altobelli: “Possibile rimonta dell’Inter? Ora deve accorciare e poi battere il Napoli alla ripresa”

Tra le tanti voci intervenute sulla Gazzetta dello Sport oggi c’è anche quella di Alessandro Altobelli, ex giocatore dell’Inter, che ha commentato sulla possibile rimonta dei nerazzurri: “Per come ho visto io il Napoli, e per come l’Inter si è espressa fin qui in campionato, mi verrebbe di non credere troppo all’ipotesi di una rimonta. Ma la Champions ha mostrato una faccia diversa della squadra di Inzaghi. Ecco, la domanda semmai è questa: perché in Serie A la squadra non è la stessa?

Perché quegli 8 punti di ritardo dalla vetta? In Europa si è vista una squadra a tratti dominante, che ha meritatamente passato il turno. Una cosa però mi lascia ben sperare: l’Inter fin qui ha quasi sempre fatto a meno di Lukaku e pure di Brozovic. Tutti e due saranno grandi risorse da spendere. L’obiettivo dev’essere quello di accorciare dalla testa prima della sosta e poi vincere alla ripresa con il Napoli. L’Inter vista con il Barcellona può farcela, senza dubbio. A patto di non abbassare più il livello”.