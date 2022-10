Semplici: “Simeone? È un ragazzo passionale, sente l’appartenenza con Napoli”

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Con Simeone in campo era facile pensare ad un suo gol… Non direi, ma credo che abbia intrapreso un percorso di crescita importante in questi anni. Merito al Cholito e a Spalletti, il quale lo ha inserito in un Napoli, autore di grande prestazione. Il Cholito ha atteggiamenti da vero tifoso azzurro: è stato sempre così determinato? È un ragazzo passionale, sente l’appartenenza con Napoli. I risultati ottenuti hanno incremento il legame con questa squadra, che sta lottando per grandi obiettivi. Si sta facendo trovare sempre pronto, nonostante lo scarso minutaggio, e segna sempre quando viene chiamato in causa. Aspetti moderni del Napoli? Ci sono tanti aspetti positivi in questa squadra. Quest’ultima possiede calciatori di qualità, abili nell’uno contro uno e ben organizzati dal mister, il quale sta facendo crescere tutto il gruppo. I nuovi arrivati stanno offrendo un apporto rilevante a questa squadra e stanno sorprendendo sotto alcuni aspetti, nonostante le tante difficoltà della Serie A. I meriti vanno attribuiti al mister per il suo operato egregio. Il tecnico sta gestendo anche bene la propria rosa… Credo che la profondità rosa possa diventare un punto di forza del Napoli. Luciano sta schierando tanti calciatori e quando si lanciano in campo giocatori di qualità si migliora in breve tempo. Ciò testimonia la bravura di questo allenatore”.