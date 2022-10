Luciano Spalletti, prima del gol del 3-0 di Ostigard, era pronto a far entrare Kvaratskhelia al posto di Raspadori per gestire i minuti finali della partita. La rete del centrale, però, ha cambiato i piani del tecnico che con la gara ormai in ghiaccio, ha preferito dare spazio a Zerbin. Cenno di intesa con con il numero 77 che ha accettato di buon grado la decisione di Spalletti, riaccomodandosi in panchina.