L’ex difensore della Roma Christian Panucci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: «Luciano Spalletti ha una qualità unica, diversa da tutti gli altri: in campo, nel corso delle partite, si vede tutto ciò che prova durante la settimana. Ha il merito incredibile di insegnare ai calciatori tutti i movimenti da fare e certe cose poi si vedono chiaramente in ogni gara. Inoltre migliora i calciatori che allena. Vi svelo un retroscena che mi tocca personalmente. Luciano Spalletti mi disse testualmente: ‘Devi correggere certi movimenti in area di rigore’. Mi spiegò cosa fare, io ascoltai attentamente le sue indicazioni e in effetti migliorai sensibilmente. Gli sarò sempre grato. Cosa penso di Kim? Devo confessare che non lo conoscevo bene, ma ora che l’ho visto dico che è davvero mostruoso. Non sbaglia nulla, è sempre molto attento».