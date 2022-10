L’eccellente avvio di stagione del Napoli, con primato in Serie A e nel girone Champions, fa sì che si vada verso il tutto esaurito anche nella gara di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Restano soltanto tagliandi per le curve inferiori, in un Maradona ancora una volta infuocato e pronto a trascinare la squadra di Spalletti.

I prezzi delle curve inferiori sono di 35€, come riporta anche il sito ufficiale di vendite TicketOne.it