Napoli-Sassuolo – I precedenti in Serie A tra i due club

Sabato si sfideranno nel match delle 15 Napoli e Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate ben 18 volte nella massima serie, e la società azzurra ha pubblicato i precedenti tra le due compagini. In totale la squadra azzurra ha vinto ben 9 match contro i neroverdi, che ne hanno vinti solamente 2, i match finiti in parità sono 7. In casa gli azzurri hanno vinto 6 di questi 9 match, mentre le vittorie emiliane è 1 sola, con 2 pareggi, quindi una media superiore quando gli azzurri affrontano in casa il Sassuolo.