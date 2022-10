Millocca: “Simeone ai Mondiali? Se la può giocare. Del Napoli mi ha colpito Raspadori”

Claudio Milloca, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Simeone convocato per i Mondiali? Per quanto riguarda il momento che sta vivendo, avrebbe uno spazio senza problemi. La cosa che lo può mettere in difficoltà è quella che l’Argentina convoca un gruppo molto solido di giocatori, ma qualcuno potrebbe avere qualche difficoltà e lui è in lista. Lui se la può giocare con giocatori come Dybala e Correa. Se l’unione può essere la forza del Napoli? Sicuramente qualsiasi cosa fa il Napoli è perfetta, la forza della squadra è la tranquillità, la non pressione ed un gruppo solido. Questo lo si vede in ogni partita. Perché Simeone ha faticato ad arrivare in una big? Non è un belvedere, fa gol, vede la porta ed è molto disponibile per la squadra. Però non è quel tipo di attaccante che ti fa salire la squadra con qualità, ma in fase di finalizzazione ti fa male. Negli ultimi anni sta maturando ed è diventato più freddo avanti alla porta, questo lo ha fatto maturare. Chi mi ha convinto di più? Per me il giocatore più qualitativo e più interessante è Raspadori. Osimhen è uno che ti spacca le partite, si impegna tantissimo ed è giovane. Il Napoli l’ho visto girar meglio a livello di gioco e di organico quando c’è Raspadori in campo. Ti concede di giocare un gioco come facevano con Higuain e Mertens”.