Manca davvero poco all’inizio delle due gare di Europa League per la Lazio e di Conference per la Fiorentina, entrambe in campo alle 18:45. La Lazio giocherà in casa contro i norvegesi del Midtjylland e deve assolutamente vincere se vuole continuare il percorso in Europa, visto che si trova a pari punti con le altre tre squadre del girone. La Fiorentina invece ospita i turchi dell’Istanbul Basaksehir, sfida che vale il primato del girone e la certezza della qualificazione.