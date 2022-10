L’ex portiere azzurro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole: «Il segreto del Napoli è Spalletti, vero artefice di questa splendida squadra, l’ha forgiata, inserendo nel gruppo i nuovi, con un livello sempre alto di gioco per intensità, qualità, ritmo e aggressività. Il gruppo è l’altro segreto, l’unione e lo spirito, ha una mentalità pazzesca, gioca uguale che sia il Liverpool o lo Spezia. Kim mi sta sbalordendo, è un marcatore vecchio stampo ma ha pure ottimi piedi, fa gruppo ed è molto intelligente tatticamente. Il primo posto in Champions? Penso che sia più il Liverpool a dover temere gli azzurri e non viceversa, almeno in questo periodo. Rischio rilassamento contro il Sassuolo? Non credo che questo Napoli cadrà in questo errore: la gara è difficile, per la forza degli emiliani ed anche perchè tutti ora vogliono bloccare gli azzurri, ma questo i calciatori di Spalletti lo sanno».