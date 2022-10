Helsinki-Roma – Le formazioni ufficiali del match delle 21

La Roma di José Mourinho vola in Finlandia per la quinta giornata del gruppo C di Europa League. I ragazzi del tecnico portoghese hanno bisogno di vincere per sperare ancora in una qualificazione al turno successivo. I giallorossi vogliano rialzare la china dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, e ci provano in campo europeo. Il mister della squadra capitolina schiera una formazione con alcuni titolari e altre riserve, che hanno trovato meno spazio. In attacco gioca Abraham, che vuole porre termine al suo lungo digiuno, e alle sue spalle Pellegrini e Volpato, col giovanissimo che sostituisce lo squalificato Zaniolo. Per i finlandesi in campo l’ex Chievo Verona Hetemaj. Queste le formazioni ufficiali:

Helsinki (3421) – Hazard; Halme; Peltola; Hoskonen; Browne; Vaananen; Lingman; Soiri; Hetemaj; Hostikka; Olusanya

Roma (3421) – Rui Patricio; Mancini; Smalling; Vina; Zalewski; Cristante; Camara; El Shaarawy; Pellegrini; Volpato; Abraham