Helsinki-Roma – I giallorossi vincono in Finlandia, si giocheranno il pass all’ultima giornata

La Roma aveva bisogno di vincere in Finlandia contro l’Helsinki e ci è riuscita, portandosi così a 7 punti nel gruppo C di Europa League. I giallorossi agganciano il Ludogoretz a quota 7 punti e si giocheranno il pass per i sedicesimi contro i bulgari. La squadra di José Mourinho sbanca la Bolt Arena con il risultato di 1-2, grazie alla rete di Abraham, che si sblocca dopo un lungo digiuni, e all’autorete di Hoskonen. Per i finlandesi il gol è stato siglato da una ex conoscenza del nostro calcio. Permarim Hetemaj, che aveva siglato il gol del momentaneo pareggio. Settimana prossima i giallorossi capiranno la loro sorte, la sicurezza è che per loro sarà ancora Europa, con il terzo posto che è assicurato.