Fedele: “Esistono due Napoli diversi, uno che gioca a calcio, e uno che gioca per Tarzan”

Enrico Fedele ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tele A in cui ha parlato del gioco del Napoli, e di come esso cambi con Osimhen in campo, che lui chiama Tarzan. Ha inoltre parlato di Elmas e Gaetano, ritenendo il primo un giocatore non da Napoli. Le sue dichiarazioni in merito: “Esistono due Napoli diversi, uno che ricama e l’altro che invece gioca per Tarzan. Senza Osimhen però succede una cosa strana, perché il Napoli si esalta, mentre con lui in campo si gioca per lui perché è una furia”. Poi su Elmas e Gaetano: “Elmas gioca perché si trova nello stato familiare di Spalletti. Vorrei inoltre capire perché con la Roma Gaetano entra e gioca, mentre con i villeggianti ha giocato pochi minuti. Spalletti vuole fare il filosofo dimostrando che vede cose che altri non vedono?”.