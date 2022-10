D’Agostino: “Gaetano può diventare un gran giocatore. Ecco cosa mi aspetto sabato”

Gaetano D’Agostino, ex calciatore dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Gianluca Gaetano e della partita di sabato col Sassuolo. L’ex estero ha definito il talento ex Cremonese come un giocatore che può crescere ancora molto. Inoltre si aspetta una partita ricca di gol contro il Sassuolo. Queste le sue parole a riguardo: “Gaetano è entrato molto bene contro la Roma, è cresciuto molto. Nella partita di domenica è entrato in modo tranquillo, sa occupare gli spazi con il giusto tempismo. Può diventare un giocatore importante“. Poi sulla sfida di sabato col Sassuolo: “Il Sassuolo non si chiude in difesa, il Napoli troverà molti spazi, e secondo me vedremo tanti gol. Gli azzurri all’Olimpico si sono dimostrati maturi e hanno fatto uno step importante”.