Corsera – Napoli a 46 gol: nella storia in pochi ci erano riusciti

Il Corriere della Sera sottolinea la grande produttività del Napoli in questa prima parte di stagione, con 46 reti all’attivo e una varianza di marcatori da fare invidia a chiunque: “Stupisce il campionario di Simeone e il modo sicuro con cui lo espone. Il Napoli manda con facilità in porta tutte le punte che alterna, segnano tutti, tra Champions e campionato ha già realizzato 46 gol. È un numero eccezionale in due mesi di gare, tra i più alti nella storia del calcio” si legge sul quotidiano in edicola.