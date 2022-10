Il Napoli di quest’anno ha una rosa profonda e forte, come non l’aveva mai avuta negli anni precedenti; infatti, la rosa a disposizione di Spalletti è varia non tanto per la quantità, ma per la qualità dei ricambi.

A raccontarlo è Antonio Corbo sul “Corriere della Sera”, che, nel suo editoriale, racconta la forza di questo Napoli e il segreto, per lui, sta nella diversità della rosa: nel grande successo di ieri, Osimhen e Kvara hanno giocato 0 minuti e si sono risparmiati per il campionato, e in pochi hanno questa ricchezza di rosa.

Inoltre, Corbo ha sottolineato un aspetto già evidenziato da Luciano Spalletti: in questo Napoli non ci sono ruoli in attacco e tutti si muovono in base a dove stanno gli altri, come se ci fosse un filo conduttore che unisce tutti i membri della squadra.