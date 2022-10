Assurdo ad Assago, accoltellato il difensore del Monza Pablo Marì!

Incredibile quanto accaduto ad Assago, dove il difensore del Monza ed ex Udinese Pablo Marì è stato accoltellato. Secondo quanto riportano alcune importanti testate giornalistiche, il difensore è rimasto ferito insieme ad altre 5 persone. Il tutto è avvenuto in un centro commerciale in cui si trovava lo spagnolo, dove un pazzo ha accoltellato lui ed altre persone. Il centrale di difesa iberico è stato portato immediatamente all’ospedale di Niguarda ed è cosciente. Si attendono ulteriori accertamenti e aggiornamenti in merito alle condizioni del ragazzo.