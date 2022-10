Amuso: “Difficile il Liverpool batta il Napoli con 4 reti di scarto. C’è un giocatore molto seguito”

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, in onda su Radio Crc è stato intervistato Lorenzo Amuso, giornalista Ansa nel Regno Unito. Il giornalista ha parlato delle possibilità di una sconfitta del Napoli ad Anfield con una scarto di 4 reti. Gli è stato poi chiesto quanta attenzione abbia attirato il Napoli in questi mesi, e il giocatore più seguito degli azzurri dalle squadre inglesi. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il Napoli è molto temuto, soprattutto dopo la grande partita d’andata, e il loro cammino europeo è stato seguito con attenzione dai media inglesi soprattutto in ottica ottavi di finale. In questo momento è molto difficile immaginare che il Napoli possa perdere con 4 gol di scarto ad Anfield, anche se nel calcio non si sa mai. Il Liverpool non entrerà in campo con l’idea di gestire il match, fino ad ora il loro problemi sono stati i tanti alti e bassi. Un giocatore molto attenzionato in Inghilterra è Osimhen, che aveva già ricevuto un forte interessamento di Chelsea e Manchester United. In Inghilterra non pensano il Napoli possa vincere la Champions, perché ritengono City e Bayern Monaco mezzo gradino sopra, ma il torneo è ancora molto lungo, può succedere di tutto”.