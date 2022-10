Vettosi a Radio Marte: “Circa 70 milioni guadagnati dalla Champions”

L’economo Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte.

Il Napoli guadagnerà un grande bottino dalla Champions League e la conferma arriva dai dati aggiornati rendicontati da Vettosi: “Il Napoli percepirà circa 70 milioni di euro per essersi qualificato agli ottavi di Champions. La sua posizione nel girone gli permette di ottenere 58 milioni di euro, ogni vittoria nel girone vale 2.8 milioni e prima degli ottavi gli azzurri percepiranno altri 11 milioni, da aggiungersi ad una quota finale di 2 milioni per essere rimasto ancora in gioco tra le squadre italiane”. Un resoconto davvero importante e roseo per il Napoli, che ha scritto la storia delle italiane durante la fase a gironi della Champions League con ben 12 punti in 4 partite e con la possibilità di chiedere addirittura a bottino pieno il girone.