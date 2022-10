Orrico: “Il Napoli affronta ogni partita non accontendandosi mai”

L’allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte in tema Napoli.

Ques’ultimo ha sottolineato una caratteristica in particolar del nuovo Napoli di Spalletti: “Il Napoli sembra non accontentarsi mai ad ogni partita, adattatosi tatticamente ad ogni squadra e cambiando anche il proprio modo di intrepretare la partita come è successo a Roma. Su Kvara è stato abile Spalletti a trovare anche delle soluzioni nel caso in cui il giorgiano venisse ombrato dalla difesa avversaria, se scende lui sale un altro calciatore apportando qualità alla manovra”.