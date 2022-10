Onofri: “Kvara e Osimhen faranno le fortune del Napoli”

L’ex calciatore Claudio Onofri ha parlato di Napoli a Radio Marte.

Quest’ultimo ha elogiato in particolar modo Osimhen e Kvara: “Osimhen e Kvaratskhelia sono i due uomini più importanti del Napoli, due calciatori che sono praticamente fuoriclasse. Saranno decisivi per il Napoli e ad oggi hanno un ruolo fondamentale e indispensabile nel gioco di Spalletti e come influenza che hanno su tutta la squadra”. Entrambi stanno arricchendo il bagaglio di vittorie partenopee con giocate, assist e soprattutte tante reti. In due fanno già doppia cifra e il Napoli conta moltissimo su di loro per alimentare il sogno scudetto.