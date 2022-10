Napoli, primo posto e punteggio pieno in Champions!

Il percorso in Champions del Napoli ha superato ogni aspettativa finora: 15 punti fatti, 20 gol fatti e 4 subiti. Numeri impressionanti per una squadra che aveva nel proprio girone squadre come Liverpool, Ajax e i Rangers. Eppure, sin dalla prima gara contro i reds, è sembrata subito convinta dei propri mezzi e con l’obiettivo precipuo di arrivare agli ottavi.

Ovviamente pochi avrebbero potuto immaginare che gli azzurri potessero primeggiare sia in campionato che in Champions a questo punto della stagione, per di più con una giornata di anticipo nella competizione più bella. Un messaggio importante anche a livello europeo, è una squadra giovane e al contempo intelligente, scaltra, educata di piede e un gioco che fa invidia alle migliori squadre del mondo.

In Europa bisogna imporsi per poter andare avanti, difatti solo quelle che surclassano l’avversario utilizzano il mezzo del gioco e della personalità. In questo momento il Napoli ha pochissimo da migliorare, qualche dettaglio perché non è assolutamente facile mantenere un livello così alto, sotto ogni punto di vista, costantemente. Gli azzurri sembrano farlo, non mostrando mai, nemmeno per un secondo esitazione. È un Napoli che danza fra le stelle e illumina, con la sua leggiadria e bellezza, ogni competizione.