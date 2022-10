Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita di Napoli-Rangers. Ecco le sue parole:

«Siamo molto contenti degli ottavi, è un bellissimo risultato, però noi in questo momento stiamo pensando molto a stare con i piedi per terra e di lavorare tanto sul quotidiano, perché vogliamo capire qual è il nostro limite. Quindi, per fare questo bisogna ancora fare molta strada e superarsi».