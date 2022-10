Del Genio su Roma-Napoli: “La partita è stata decisa al dodicesimo minuto”

Giorni dopo la vittoria del Napoli contro la Roma in campionato, il giornalista Paolo Del Genio è tornato a parlare del big match. In particolare, nel suo intervento a Si gonfia la rete, ha parlato di un episodio che ha coinvolto un giocatore della Roma.

Di seguito quanto ha dichiarato: “Raramente ho visto quanto è accaduto al dodicesimo minuto del primo tempo nel match tra la Roma e il Napoli. Rick Karsdorp è andato a festeggiare per una rimessa laterale conquistata. E in quel momento i giallorossi hanno perso la partita. Non puoi sprecare tante energie nervose per episodi di così poco conto. Il successo del Napoli è stato meritato perché il Napoli ha sempre provato a giocare, a differenza della Roma che ricorreva solo ai calci lunghi”