Chiariello: “L’eliminazione della Juve può creare un problema al Napoli”

A Radio Punto Centrale è intervenuto Umberto Chiariello.

Il giornalista di Canale 21 ha sottolineato un aspetto sfavorevole al Napoli dopo l’eliminazione della Juventus in UCL: “La Juventus, con la sua fuoriuscita dalla Champions League, potrebbe creare problemi al Napoli. Se infatti il Benfica dovesse vincere con il Maccabi e i bianconeri dovessero pareggiare in casa con il PSG, il Napoli agli ottavi potrebbe prendere proprio i paragini che finirebbero clamorosamente secondi e quindi pescabili dal Napoli che sta lottando per la prima posizione nel girone”.