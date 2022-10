Alvino su Twitter: “Raspadori e Simeone insieme dal 1′ stasera”

Carlo Alvino ha twittato sulle scelte di formazione di Luciano Spalletti.

Secondo il giornalista di Kiss Kiss Napoli, il tecnico del Napoli sceglierà sia Raspadori che Simeone: “Stasera Cholito e Raspadori in campo dall’inizio per far respirare gli altri”, scrive sul social network. Uno spoiler che potrebbe dunque cambiare le carte in tavola, dopo la titolarità certa di Elmas al posto di Zielisnki. Raspadori potrebbe sostituire anche Kvara sulla sinistra. Si aspettano aggiornamenti a breve dalle formazioni ufficiali.