Vieri: “Roma-Napoli partita da 0-0, Osimhen la vince da solo”

Il Napoli, battendo 0-1 la Roma, ha approfittato del passo falso dell’Atalanta contro la Lazio, Gli azzurri ora hanno tre punti di vantaggio sul Milan, compagine che si è portata al secondo posto in classifica. L’ex attaccante, tra gli altri, di Inter e Juventus, Christian Vieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv soffermandosi sulla vittoria dei campani allo stadio Olimpico: “Ho notato che anche quando gioca male la squadra di Spalletti è più fluida di quella di Mourinho”.

Christian Vieri ha poi aggiunto ne corso del suo intervento: “Per come la vedo io la partita tra la Roma e il Napoli era da 0-0. È finita 0-1 perché Osimhen ha vinto la partita da solo, ha le qualità per fare la differenza e l’ha fatta. Spalletti non inserendo Raspadori e lasciando in campo il nigeriano ha detto: ‘Questo è il mio centravanti’. Non ci sono più dubbi ormai su chi sia l’attaccante titolare degli azzurri: è l’ex Lille”.