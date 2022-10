Sconcerti: “Ndombele è bravo, ma non è Anguissa”

Si sono concluse le partite valevoli per la giornata numero undici del campionato italiano di Serie A. Ne ha parlato Mario Sconcerti a calciomercato.com: “Il Napoli a Roma ha fatto quello che doveva e l’ha fatto bene. Ha sofferto, ma ha vinto con un grande gol. Se riguardi l’azione ci sono tre cose straordinarie. La prima – un gesto tecnicamente bellissimo – è il lancio di Politano, al volo, senza pensarci. Poi di eccezionale – in senso negativo – c’è l’errore di Smalling: credo si tratti del primo o del secondo errore di questo campionato. E infine il gol di Osimhen: la coordinazione, la precisione. Un gol molto bello”.

“Napoli meno bello? Non puoi pensare di andare all’Olimpico e vincere 3-0. E comunque a Spalletti mancava Anguissa. Ndombele è bravo, ma non è la stessa cosa. La Roma puntava allo 0-0, mi ha deluso, Mourinho ha giocato tutta la partita per stappare lo 0-0, senza mai fare un tiro in porta. Alla Roma manca tantissimo Dybala. L’argentino mancherebbe a qualsiasi squadra, è anche vero che ha già saltato tre partite su undici”, ha aggiunto Mario Sconcerti.