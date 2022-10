Sassuolo, Dionisi: “Non è il momento migliore per affrontare il Napoli”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione sportiva di SKY dopo la vittoria in rimonta degli emiliani contro il Verona: “Loro hanno fatto un gol abbastanza fortunoso, ma abbiamo sbagliato le prime situazioni di pressing. Foese siamo stati un po’ troppo leggeri in area. Il Verona non è una squadra semplice da adffontare a noi siamo primvi di un calciatore importantissimo per noi come Domenico Berardi. Speriamo di recuperarlo quanto prima”.

Sulla prossima sfida al Napoli di Spalletti: “Non è il momento migliore per affrontarli: giocano senza dubbio il migliore calcio d’Italia”.

Su Frattesi: “Lo conoscevo da prima del mio arrivo, gli ho solo dato fiducia, uno con le sue qualità deve giovare. Laurentiè veniva da uno stop, non sapevo se oggi sarebbe stato disponibile. In campo aperto è devastante, ma deve imparare a legare meglio il gioco per fare il definitivo salto di qualità”.