Repubblica – Il Napoli non si ferma, a dicembre si parte per la Turchia

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sulle ultime gare disputate dagli azzurri. Manca sempre meno alla sosta per il Mondiale in Qatar, ma il Napoli non si ferma. Nel corso dello stop del Campionato partirà in tournèe in Turchia:

“Mancano 4 gare alla sosta e il Napoli ne ha tre al Maradona, con la chance di godersi i Mondiali in testa. Gli azzurri hanno vinto fuori casa gli scontri diretti con Lazio, Milan e Roma, senza vertigini. Nella sosta tournée in Turchia: due settimane a dicembre ad Antalya, per simulare un ritiro estivo in vista della ripartenza”. Si legge sul quotidiano.