Napoli-Rangers: folto turnover in vista per Spalletti

Nonostante l’ormai certo pass per il prossimo turno, il match che si disputerà domani al Maradona di Napoli avrà una valenza decisiva per evitar che i partenopei incrocino una testa di serie agli ottavi.

I 3 punti di vantaggio e per distacco la miglior differenza reti a discapito del Liverpool, potrebbero non bastare in vista dell’ultima partita del girone, la quale vedrà la squadra di Spalletti ospite ad Anfield (con una vittoria con 3 o più gol di scarto il Liverpool si aggiudicherebbe il primato).

Sebbene, quindi, l’importanza della partita è sotto gli occhi di tutti, il mister Spalletti si prepara ad un folto turnover, reduce da un’ostica trasferta a Roma e che attende gli ultimi match di campionato pre-sosta mondiale.

In porta dovrebbe esser confermato Meret, mentre la linea difensiva oltre al ritorno di Mario Rui potrebbe veder partire titolare per la prima volta in questa competizione Leo Ostigard. A centrocampo Elmas potrebbe far rifiatare Zielinski e in attacco Politano e Simeone, molto probabilmente, formeranno il tridente insieme all’imprescindibile Kvara.

Quindi la possibile formazione sarà:

Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Elmas; Kvaratskhelia, Simeone, Politano;