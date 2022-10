Il Napoli, già agli ottavi di Champions, sfida i Rangers nella quinta giornata del Girone A. Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Mediaset Infinity, NowTv e SkyGo.