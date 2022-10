Mourinho e le sue parole del post partita, ecco il dato che le smentisce

Al termine della partita della scorsa giornata di campionato, termina per il punteggio di 0-1 a favore della squadra allenata da Spalletti, il tecnico della Roma Josè Mourinho si era espresso così:

“Volevo vincerla come fanno loro, pochi tiri in porta e un gol per vincerla. Il Napoli non ha meritato”

Una semplice frase molto provocatoria, facilmente smentibile con pochi dati alla mano. Oltre che le statistiche relative al possesso palla drasticamente a favore dei partenopei, la statistica che emerge è quella relativa ai tiri effettuati totali e in porta.

NAPOLI ROMA

tiri totali 12 5

tiri in porta 6 0

Il Napoli inoltre, è la squadra che effettua sia più tiri totali (mediamente 19,5) sia più tiri nello specchio (mediamente 6,5) nella nostra SerieA.