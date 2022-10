Juve, la procura di Torino apre l’inchiesta! I dettagli delle accuse

La Stampa, oggi in edicola, analizza l’inchiesta della procura di Torino riguardante le operazioni societarie della Juventus. Secondo la procura i documenti contabili della società non dichiarerebbero il vero. Ci sarebbero plusvalenze fittizie di tesserati e manovre stipendi non corrispondenti al vero. I magistrati avrebbero chiesto al giudice delle indagini preliminari gli arresti domiciliari e l’interdittiva dai ruoli societari per il presidente Andrea Agnelli, ma la richiesta che è stata respinta. La società al momento non commenta l’accaduto.