Il Mattino – Spalletti ha avuto ragione: la vittoria a Roma passa dai non cambi

Luciano Spalletti ha avuto ragione.

Ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha fatto riferimento alla scelta del tecnico toscano di non stravolgere l'attacco azzurro con dei cambi dalla panchina contro la Roma: "Le scelte di Spalletti – che ha saputo pescare dalla panchina come nessuno in questo campionato – pagano anche quando si tratta di non cambiare. Lo ha dimostrato anche a Roma domenica sera quando ha fatto riscaldare Raspadori per tutto il secondo tempo, salvo poi tenerlo nel congelatore fino alla fine. Nemmeno l' errore marchiano di Osimhen che a due passi da Rui Patricio si era mangiato un' occasione colossale lo ha portato a cambiare idea".