Il Mattino – Juan Jesus cuore d’oro: per le strade di Roma dispensa cibo e acqua

Juan Jesus si conferma uomo dall’animo nobile e puro.

L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata su un suo gesto davvero speciale in quel di Roma: “Juan Jesus non fa gesti plateali, non si ferma a lungo: ha due buste in mano, probabilmente piene di cibo. E le appoggia vicino a uno dei tanti giacigli all’ esterno del terminal romano dove sono seduti alcuni clochard che lo guardano e chissà se hanno il tempo per dire grazie. Un gesto semplice, che classifica il campione e l’ uomo più del gol fatto o dell’ errore nel passaggio. Prendersi cura di qualcuno è un momento lieve e gentile, non costa fatica ed è qualcosa che Jesus ha nel sangue e che fa da sempre”.

Un plauso al brasiliano, che da sempre dimostra umanità e solidarietà in campo e fuori.