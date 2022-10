Il Mattino – Contro i Rangers si rivedrà Raspadori dal 1′

Giacomo Raspadori è pronto a partire titolare contro i Rangers mercoledì sera.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui toccherà all’ex Sassuolo guidare l’attacco al Maradona contro gli scozzesi, soprattutto per garantire riposo necessario a Victor Osimhen in vista del match di sabato proprio contro i neroverdi: “Domani tocca di nuovo al falso nove emiliano contro i Rangers Glasgow (il Napoli si gioca un traguardo non di secondo piano, ovvero il primato del girone e la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions) perché magari in Champions Victor dovrà tirare il fiato”. Fuori contro la Roma dall’inizio, Raspadori vorrà rifarsi da subito.