Il Mattino – ADL ha cambiato il Napoli con i profili giusti: il resoconto

Aurelio De Laurentiis non ha esitato un solo minuto a rivoluzionare un Napoli vecchio e a fine ciclo.

Come ha riportato l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, ADL ha capito da subito quale dovesse essere la nuova era azzurra e ha messo in pratica le sue idee nel silenzio totale, per pianificare al meglio il futuro: “Un estate vissuta solo al lavoro, per trovare la quadratura a questo anno zero, alla prima stagione del post-Covid. Non ha perso tempo: non si è concesso deroghe a chi era in scadenza. Quando ha ricevuto la mail degli avvocati di Mertens (la richiesta da 8 milioni di euro) ha capito che non c’ erano margini. E ha voltato pagina senza sussulti del cuore. Per ogni pezzo che veniva meno, ha pensato a un sostituto. In linea con il Napoli. Ora sul carro che in estate

era praticamente vuoto, salgono un po’ tutti. Lui se la gode, in silenzio. Distante da tutti. Tranne ai pochi amici che lo seguono all’ Olimpico e nella gare al Maradona”.