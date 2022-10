Arrivati all’undicesima giornata, il Napoli si trova in testa alla classifica con 29 punti, a +3 sul Milan secondo. La prossima sosta ci sarà direttamente a metà novembre per il Mondiale. Fin lì gli azzurri, comprese le coppe, giocheranno ogni tre giorni. Questo il calendario degli azzurri, in campionato, fino ad allora:

Napoli-Sassuolo sabato 29 ottobre ore 15:00 (DAZN);

Atalanta-Napoli sabato 5 novembre ore 18:00 (DAZN);

Napoli-Empoli martedì 8 novembre ore 18:00 (DAZN);

Napoli-Udinese 12 novembre sabato ore 15:00 (DAZN).