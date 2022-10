Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Manchester United, a meno che non vengano chiariti i rapporti con Erik ten Hag. Questo è quello che si legge su alcuni giornali inglesi come il Sun che apre ad un clamoroso ritorno in Serie A del portoghese. Dopo essere stato snobbato da una serie di club di Premier, Ronaldo è pronto a tornare nel nostro campionato. Secondo i tabloid inglesi, la destinazione più probabile sarebbe il Napoli, club che si era già interessato al giocatore in estate e che ora sta guidando la classifica in campionato. Un altro indizio su un possibile approdo del portoghese al Napoli è dato dalle voci che vogliono il Chelsea interessato a Victor Oshimen dopo che gli scout sono rimasti colpiti dalla sua prestazione contro la Roma di domenica.