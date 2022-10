CdS – Napoli, autorevolezza e spettacolo l’hanno resa una squadra vincente

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sulla vittoria del Napoli contro la Roma. Secondo il quotidiano la conquista di questi tre importantissimi punti ha consacrato Luciano Spalletti come allenatore con una mentalità vincente. Inoltre gli azzurri hanno conquistato 11 risultati utili consecutivi e resta ben saldo in cima alla classifica.

“Il pentapartito del calcio internazionale dice ciò che si sa e il Napoli si ritrova al tavolo dei Giganti con quei 29 punti. Le undici vittorie raccontano l’autorevolezza del Napoli, plasmato a tempo di record, superando le presumibili difficoltà di ambientamento dei nuovi, riducendo il periodo di apprendimento di un calcio che somiglia a quello dell’anno scorso eppure sa di nuovo”. Si legge sul quotidiano.