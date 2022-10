Cassano duro su Mourinho: “Non ha onestà intellettuale, sempre le stesse sceneggiate”

Il Napoli ha nettamente meritato di vincere nella gara di campionato contro la Roma. Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv su Twitch per commentare Roma-Napoli 0-1 insieme a Ventola, Vieri e Adani. “La cosa più scandalosa sono le dichiarazioni di Mourinho dopo Roma-Napoli. C’è ancora gente che va dietro alle cag*te che dice questo allenatore? Ha messo 10 pullman davanti alla porta, poi va in conferenza a dire che il Napoli non meritava”.

“Un po’ di onestà intellettuale la può tenere no? Continua a buttare benzina sul fuoco e a fare queste chiacchiere. Il Napoli ha fatto la partita e ha tentato di fare la partita. Se c’era una squadra che doveva vincere era il Napoli. La Roma con quella squadra che ha non può non fare tre passaggi di fila. Cosa voleva poi dall’arbitro? Basta, ha rotto il caz*o! Ogni volta se ne viene fuori con queste sceneggiate”, ha riferito con fermezza l’ex attaccante barese.