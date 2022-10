Bigon: “Difetti degli azzurri? E’ quasi impossibile migliorare”

Albertino Bigon ha espresso alcune considerazioni sul Napoli. Questo il pensiero dell’ex calciatore (anni Sessanta) ed allenatore (fine anni Ottanta) partenopeo sulla squadra guidata oggi da mister Luciano Spalletti affidato ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Questo Napoli è composto da giovani che hanno fame di successi. La società ha creato i presupposti per qualcosa di importante e questa può essere la volta buona per riportare lo scudetto a Napoli”, ha affermo.

Albertino Bigon ha poi aggiunto: “Difetti degli azzurri? E’ quasi impossibile migliorare. Il gioco ed i risultati parlano chiaro. Dovrà essere capace di essere sempre così coeso, senza cedere alla tentazione di guardarsi in testa alla classifica, ragionando una partita alla volta. Quella parola non dovranno mai nominarla nello spogliatoio”, ha concluso Bigon senior, papà di Riccardo (ex direttore sportivo dello stesso Napoli prima e del Bologna poi, n.d.r.).