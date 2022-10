Auriemma: “La Roma non meritava di perdere solo 1-0”

Nella puntata di ieri sera di Pressing Lunedì, in onda su Italia 1 alle 23.30, la discussione sul Napoli, sempre più primo dopo undici giornate, è stata aperta da Franco Ordine: “In questo momento il Napoli è ingiocabile e l’unica squadra che è un gradino appena sotto come gioco è la Lazio di Sarri. Se noi pensiamo che poi gli azzurri sono andati a Roma e gli hanno rifilato due ceffoni, capiamo l’entità della forza della squadra. Una sola cosa ci ha dimostrato la partita contro la Roma: se si marca a uomo il georgiano si può contenere”.

Raffaele Auriemma lo ha subito interrotto: “Mourinho ha ragione. La Roma non meritava di perdere ma forse intendeva solo 1-0 viste le occasioni che ha creato il Napoli. Gli azzurri hanno dominato e ad un certo punto mi sono chiesto se Meret fosse in campo. La Roma non ha creato pericoli. Anche gli altri allenatori quando perdono contro il Napoli non spiegano mai perché le perdono e fanno dichiarazioni simili”.

Poi il giornalista di fede napoletana ha gonfiato il petto di fronte al reale obiettivo della squadra di Spalletti: “Vorrei rispondere ai milanisti che si rivoltano quando si dice che il Napoli è la squadra da battere. Dovrei dire che il Milan è la favorita per lo scudetto perché lo ha vinto l’anno scorso. Ma non lo dico perché non sono ipocrita”.

“Il Napoli è la squadra più forte. Anzi vorrei dare un consiglio ai tifosi del Napoli: smettetela con la scaramanzia. Appartiene a chi è debole e di chi ottiene una cosa e non sa come l’ha ottenuta. Bisogna essere convinti della forza del Napoli e dei suoi obiettivi” ha concluso Auriemma.